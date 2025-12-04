circle x black
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"

04 dicembre 2025 | 19.52
Redazione Adnkronos
Deloitte ha presentato la terza edizione dell’Osservatorio Stem, che fotografa un’Europa ancora in difficoltà nel reperire competenze tecnico-scientifiche: solo uno studente su quattro sceglie percorsi Stem e il divario di genere resta marcato. Nel corso dell’evento, Alessandro De Luca, responsabile del Public Policy and Stakeholder Research Centre di Deloitte, ha sottolineato il valore del nuovo piano strategico europeo per l’educazione Stem, che punta entro il 2030 ad aumentare iscrizioni e presenza femminile nei settori scientifici

