Il pilota dei soccorsi sull'Himalaya e gli operai, chi era a bordo dell'elicottero caduto

L'incidente a Lanzada, in provincia di Sondrio. La vittima era un operaio di 29 anni

Elicottero - Fotogramma /Ipa
Elicottero - Fotogramma /Ipa
04 dicembre 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ai comandi dell'elicottero precipitato questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio, c'era Maurizio Folini, un pilota esperto di 60 anni, molto conosciuto per avere una grande esperienza nelle operazioni di salvataggio anche sulla catena dell'Himalaya.

Il passeggero ritrovato senza vita nei pressi del punto di impatto dell'elicottero era un giovane operaio di 29 anni. Insieme a dei suoi colleghi era a bordo del velivolo per raggiungere una zona impervia che avrebbe dovuto bonificare dopo la frana avvenuta circa due settimane fa, quando circa tremila metri cubi di materiale roccioso si sono staccati da una parete travolgendo la strada che dalla località Tornadri porta a quella montana di Campo Franscia.

Secondo le prime ricostruzioni, l'elicottero si era alzato ed aveva raggiunto un punto molto vicino alla parete rocciosa, quando ha urtato un albero con il rotore. L'altezza non molto elevata ha consentito al pilota di limitare il più possibile i danni. Tra le persone a bordo, una è rimasta ferita ad una mano, altri due hanno riportato ferite lievi. Tutti sono stati, però, trovati in stato di choc. Tanto che il quarto passeggero, l'operaio di 29 anni, finito fuori dall'abitacolo, è stato trovato circa un'ora dopo l'incidente dai vigili del fuoco durante una ricognizione della zona. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

