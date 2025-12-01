circle x black
Cerca nel sito
 

Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi

01 dicembre 2025 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Papa Leone XIV ha inaugurato la sua prima giornata completa in Libano con una preghiera sulla tomba di un santo venerato sia da cristiani che da musulmani, diffondendo un messaggio di pace e convivenza religiosa in una regione afflitta da conflitti. Nonostante la pioggia incessante, migliaia di libanesi hanno affollato il percorso della processione papale verso Annaya, a circa 40 chilometri da Beirut. La folla ha accolto il pontefice sventolando bandiere libanesi e vaticane, lanciando petali di fiori e riso sulla papamobile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
papa libano libano papa Papa Leone XIV Papa Leone XIV libano
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza