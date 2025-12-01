circle x black
Emma Bonino stabile dopo il ricovero per malore, attesa per il bollettino medico

La fondatrice di +Europa, 77 anni, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma

Emma Bonino - Fotogramma / Ipa
Emma Bonino - Fotogramma / Ipa
01 dicembre 2025 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma, è vigile e le sue condizioni sono stabili. A quanto si apprende sono attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico. La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale romano, ed è stata ricoverata in terapia intensiva.

Emma Bonino ha 77 anni e in passato era guarita da un tumore al polmone. Era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell'ottobre del 2024 per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, l'inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all'altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle.

