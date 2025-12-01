circle x black
Cerca nel sito
 

Maduro riappare in pubblico dopo giorni: "Venezuela è indistruttibile"

Il presidente ha messo fine alle speculazioni secondo le quali sarebbe fuggito dal Paese in seguito alle tensioni con gli Stati Uniti

Nicolas Maduro (Afp)
Nicolas Maduro (Afp)
01 dicembre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo giorni a Caracas, mettendo fine alle speculazioni secondo le quali sarebbe fuggito dal Paese in seguito alle tensioni con gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn, affermando che Maduro ha partecipato alla cerimonia annuale di premiazione dei migliori caffè che si è svolta ieri nella zona orientale della capitale. Maduro, che solitamente è presente sulla tv venezuelana più volte durante la settimana, non appariva in pubblico da mercoledì, quando ha condiviso su Telegram un video in cui il presidente guidava per le strade di Caracas.

Nelle immagini trasmesse online, durante la sua apparizione di ieri il presidente venezuelano era seduto davanti a una folla e consegnava medaglie ai produttori di caffè che presentavano i loro prodotti migliori. Maduro ha poi sorseggiato diversi caffè e pronunciato brevi discorsi, nessuno dei quali ha affrontato apertamente l'attuale crisi con gli Stati Uniti. Al termine dell'evento, il presidente ha gridato che il Venezuela è "indistruttibile, intoccabile, imbattibile", parlando dell'economia del Paese. L'apparizione in pubblico di Maduro segue la conferma, da parte del presidente americano Donald Trump, di un colloquio telefonico tra i due.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maduro venezuela maduro news maduro usa maduro trump venezuela usa venezuela news
Vedi anche
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza