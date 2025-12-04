circle x black
Inchiesta fondi Ue, Federica Mogherini lascia il Collegio d'Europa

L'ex Alta Rappresentante dell'Ue indagata per sospetta frode si è dimessa dall'incarico di rettrice: "

Federica Mogherini - Afp
04 dicembre 2025 | 14.10
Redazione Adnkronos
L'ex Alta Rappresentante dell'Ue Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti - dichiara in una nota pubblicata sul sito del Collegio - oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di rettrice del Collegio d'Europa e di direttrice dell'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea".

La decisione di Mogherini arriva dopo essere stata indagata nell'inchiesta condotta dall'Eppo di Bruxelles che riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Ue, relativa all'organizzazione da parte del Collegio, con sede a Bruges, nelle Fiandre, di corsi per diplomatici europei.

Mogherini nel messaggio di commiato si dice "certa che la comunità del Collegio, nei nostri tre campus, proseguirà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grato per la fiducia, la stima e il supporto che studenti, docenti, personale e Alumni del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione", conclude.

Attacco Usa: "Mogherini sostenne Cuba"

Intanto gli Stati Uniti attaccano Mogherini. In un post su X, il vice segretario di Stato americano Christopher Landau ha parlato dell'ex Alta rappresentante Ue e rettrice dimissionaria del College d'Europe, finita al centro di un'inchiesta a Bruxelles, come della "stessa persona che definì la Cuba comunista una 'democrazia monopartitica' e promosse gli investimenti, il turismo e il commercio europei, che sostennero il regime repressivo e fortemente antiamericano dell'isola".

