Ucraina, oggi nuovo round di colloqui. Witkoff incontrerà il negoziatore di Kiev a Miami

Dopo il vertice di martedì a Mosca con Vladimir Putin Trump parla di un'intenzione del leader russo di arrivare alla pace "ma bisogna essere in due". Negli Usa l'incontro con Oumerov

Steve Witkoff - Ipa
04 dicembre 2025 | 07.34
Redazione Adnkronos
Nuovo round di colloqui oggi, giovedì 4 dicembre, oer arrivare alla pace tra Russia e Ucraina. Dopo il vertice di martedì a Mosca con Vladimir Putin, oggi l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff insieme a Jared Kuishner, incontreranno in Florida il negoziatore ucraino Roustem Oumerov.

L'incontro, che si terrà nella zona di Miami, arriva dopo che il presidente americano ha dichiarato che il presidente russo vuole “porre fine alla guerra” in Ucraina. Trump ha parlato ieri ha parlato di "un ottimo incontro con il presidente Putin" mentre è tornato a rimproverare' Zelensky ricordando che "quando eravamo in questo ufficio - ha raccontato - gli ho detto che non aveva carte in mano. Era quello il momento migliore per fare un accordo, ma è stato deciso di non farlo. Il presidente Putin - ha poi ribadito - ha avuto un ottimo incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner. Non posso dire cosa verrà fuori dal meeting, perché bisogna essere in due per ballare il tango...".

E l'Ucraina non sembra intenzionata a cedere. "Rustem Umerov, Andrii Hnatov e il resto del team negoziale continueranno le discussioni con gli inviati del presidente Trump", ha anticipato ieri il presidente Zelensky. "Tutti i partner - ha poi assicurato - sono in contatto regolare tra loro e con l'Ucraina. Tutto sta procedendo in modo piuttosto efficace: agli incontri di Ginevra e in Florida, l'Ucraina è stata ascoltata. E questo è importante. Ci aspettiamo che continui esattamente così. Una pace dignitosa è possibile solo se si tengono in considerazione gli interessi dell'Ucraina".

"In questo momento - ha aggiunto -, il mondo sente chiaramente che esiste una reale opportunità di porre fine alla guerra, e l'attuale attività diplomatica nei negoziati deve essere sostenuta dalla pressione sulla Russia. Tutto dipende da questa combinazione: diplomazia costruttiva e pressione sull'aggressore. Entrambe le componenti contribuiscono alla pace".

