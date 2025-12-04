circle x black
Maltempo sull'Italia, scatta allerta arancione in tre regioni: Sud nel mirino

Piogge, temporali e venti di burrasca, allerta gialla in cinque regioni. Rischio acqua alta a Venezia

Maltempo sull'Italia, scatta allerta arancione in tre regioni: Sud nel mirino - Fotogramma /Ipa
04 dicembre 2025 | 01.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il maltempo persiste sull'Italia portando con sé piogge, temporali e venti di burrasca soprattutto al Sud. Per questo è scattata per la giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, l'allerta meteo arancione in tre regioni e gialla in cinque.

Pioggia, fulmini e vento verso Sud

A causare la nuova ondata di maltempo, spiega la Protezione civile, un minimo depressionario posizionato sul Mar Ionio, in movimento verso i Balcani, che porterà precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco su Calabria, Basilicata e Puglia e, in estensione, ai settori orientali della Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia, in estensione dalle prime ore del mattino di oggi alla Campania, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca sud-orientali su Puglia e Basilicata, specie settori ionici di quest’ultima. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta arancione e gialla, le regioni interessate

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, allerta arancione in Puglia, su gran parte della Basilicata e sul settore settentrionale ionico della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla su alcuni settori di Toscana, Molise, Campania e sui restanti territori di Basilicata e Calabria.

Rischio acqua alta a Venezia

Da oggi inoltre torna il rischio acqua alta a Venezia e di conseguenza la possibilità di nuovi sollevamenti totali o parziali delle paratie del Mose. Il Centro maree del comune di Venezia prevede infatti al momento un picco di 105 centimetri di marea alle ore 9.30 di, una soglia che sarà replicata anche venerdì mattina alle ore 10. La tendenza al rialzo del livello della marea è prevista anche per sabato 6 alle ore 10.40 con almeno 95 centimetri attesi.

