Vicenza, donna trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: è gravissima

E' accaduto intorno alle 5 di stamattina a Torri di Quartesolo. La 49enne è in rianimazione, ad avvisare la questura i soccorritori del Suem 118

Polizia scientifica - (Fotogramma/Ipa)
04 dicembre 2025 | 15.24
Redazione Adnkronos
Una donna di 49 anni è stata trovata gravemente ferita e riversa in una pozza di sangue intorno alle 5 del mattino di oggi, nel cortile del condominio dove abita col marito e il figlio a Torri di Quartesolo (Vicenza). Soccorsa dal Suem 118 è stata portata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverata in rianimazione in gravi condizioni.

Sono stati proprio i sanitari ad avvisare la Questura che ha mandato sul posto Squadra mobile e la Scientifica che stanno svolgendo le indagini coordinate dalla Procura berica che non esclude alcuna ipotesi circa l'accaduto.

