Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"

La vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna sottolinea l’urgenza di rafforzare le politiche europee sulle materie Stem, sempre più richieste dal mercato ma ancora poco scelte dagli studenti. Richiamando anche la legge italiana del 2023 che ha istituito la settimana delle Stem, Sberna invita istituzioni e sistema educativo a promuovere queste discipline fin dall’infanzia, evidenziando come rappresentino un investimento strategico per la competitività europea e per le opportunità professionali delle nuove generazioni.