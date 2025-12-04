circle x black
Cerca nel sito
 

Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"

04 dicembre 2025 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

La vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna sottolinea l’urgenza di rafforzare le politiche europee sulle materie Stem, sempre più richieste dal mercato ma ancora poco scelte dagli studenti. Richiamando anche la legge italiana del 2023 che ha istituito la settimana delle Stem, Sberna invita istituzioni e sistema educativo a promuovere queste discipline fin dall’infanzia, evidenziando come rappresentino un investimento strategico per la competitività europea e per le opportunità professionali delle nuove generazioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
deloitte sberna stem
Vedi anche
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza