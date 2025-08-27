circle x black
Foto 'rubate' su forum sessista, da Meloni a Schlein nessuna donna politica risparmiata

Non solo gli scatti di Valeria Campagna e Alessandra Moretti nel sito del forum 'Phica.eu', le denunce aumentano. Indaga la polizia postale

Persona al pc - Fotogramma
28 agosto 2025 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non ci sono soltanto Valeria Campagna, la prima a denunciare, Alessandra Moretti, Alessia Morani e Lia Quartapelle tra le politiche finite sotto l'occhio dei 'guardoni del web'. Nel sito del forum 'Phica.eu', denunciato dalle parlamentari dem, tra le foto 'rubate' ed esposte ai commenti tutt'altro che carini, per utilizzare un eufemismo, dei frequentatori del forum, ci sono anche quelle di Giorgia Meloni e di Elly Schlein - tra le altre.

La premier, per esempio, viene immortalata al mare mentre sonnecchia o si spalma la crema, ma non mancano neanche scatti di occasioni ufficiali, zoomati sulle zone intime. Per quanto riguarda, invece, la segretaria del Pd, solo foto postate dalla stessa Schlein sui social, tranne una: quella della partita del cuore dello scorso anno in cui viene posto l'accento sul suo fondoschiena.

Più osé e intime le foto pubblicate di Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati, della collega di partito Mariastella Gelmini, addirittura ritratta in un deep fake in cui la senatrice si mostra con un seno di fuori, di Maria Elena Boschi, pizzicata (pure) al mare con il compagno, Alessandra Mussolini. Allo sguardo e ai commenti del web non sono state risparmiate neanche Chiara Appendino, Susanna Ceccardi, Licia Ronzulli, le ministre Anna Maria Bernini e Daniela Santanchè, Marianna Madia, dopo tutto c'è un intero thread sulle 'politiche arrapanti'.

Adesso il sito non è raggiungibile, a seguito delle varie denunce che si sono susseguite e sulle quali, a quanto apprende l'Adnkronos, sta indagando la polizia postale. Ma le foto sono comunque raggiungibili attraverso una semplice ricerca sui motori di ricerca con il nome della persona e quello del forum.

