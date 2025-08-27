circle x black
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico

27 agosto 2025 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'82esima Mostra internazionale d'Arte cinematografica di Venezia alza il sipario oggi, mercoledì 27 agosto, con un doppio colpo di scena. A inaugurare ufficialmente il Concorso sarà 'La Grazia' di Paolo Sorrentino, atteso in Sala Grande alle ore 20 con Toni Servillo e Anna Ferzetti, mentre qualche ora prima, alle 16, sarà 'Mother' di Teona Strugar Mitevska, film d'apertura della sezione Orizzonti, a battezzare la Sala Darsena, con una sorprendente Noomi Rapace nei panni di Madre Teresa di Calcutta. Ecco le ultime notizie dalle nostre inviate Lucrezia Leonbruni e Loredana Errico.

Tag
mostra venezia 2025 mostra venezia oggi mostra venezia cinema oggi mostra venezia cinema oggi 2025
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi


