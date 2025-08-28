circle x black
Champions League, il sorteggio in diretta - Le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta

Prende forma la nuova edizione della massima competizione calcistica europea per club

Champions League - Fotogramma/IPA
28 agosto 2025 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prende forma la nuova edizione della Champions League. Oggi, giovedì 28 agosto, il sorteggio che si svolgerà nel Principato di Monaco definirà la fase campionato della massima competizione calcistica europea per club. Per l'Italia, ci saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus e c'è grande curiosità per conoscere il percorso della prima fase. Si inizia alle 18.

La diretta tv della cerimonia di sorteggio della prima fase della Champions League 2025-2026 inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky Sport (canale 200). L'evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now, Amazon Prime Video e uefa.tv.

Tag
sorteggio Champions sorteggio Champions Inter sorteggio Champions Juve sorteggio Champions Napoli sorteggio Champions Atalanta
