Musetti-Goffin, oggi l'azzurro in campo agli Us Open - Diretta

Il tennista toscano sfida il belga nel secondo turno dello Slam americano

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2025 | 16.49
Redazione Adnkronos
Lorenzo Musetti torna protagonista agli Us Open 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 28 agosto, il belga David Goffin, numero 80 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. All'esordio a New York Musetti, reduce da eliminazioni al primo turno prima a Wimbledon e poi a Cincinnati, ha battuto in rimonta in quattro set il francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Goffin ha superato il francese Quentin Halys.

In caso di passaggio del turno, Musetti potrebbe affrontare Flavio Cobolli, atteso dalla sfida con lo statunitense Jenson Brooksby.

