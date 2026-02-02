circle x black
Cerca nel sito
 

Sparatoria a Milano, aperto fascicolo: Procura indagherà poliziotto come atto dovuto

L'indagine dovrà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e il profilo del 30enne, non regolare in Italia, fermato dagli agenti tre volte negli ultimi quattro giorni

Il luogo della sparatoria (Ipa)
Il luogo della sparatoria (Ipa)
02 febbraio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria in cui ieri, domenica 1 febbraio, è rimasto gravemente ferito un uomo, che ha sparato ai poliziotti in zona Rogoredo ed è stato colpito. L'uomo, cinese di 30 anni, forse con disturbi psichiatrici, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada.

L'indagine, affidata alla pm Simona Ferraiuolo e al procuratore capo Marcello Viola, dovrà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e il profilo del 30enne, non regolare in Italia, fermato dagli agenti tre volte negli ultimi quattro giorni.

Se la posizione del ferito, ricoverato in condizioni gravissime, è più certa - potrebbe rispondere di rapina aggravata e tentato omicidio - in Procura si valuta invece il tipo di contestazione da contestare al poliziotto, un'iscrizione "come atto dovuto" per poter consentire anche all'agente di poter partecipare con propri consulenti e dimostrare che il colpo è stato esploso come legittima difesa.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria milano sparatoria rogoredo rogoredo rogoredo sparatoria rogoredo poliziotto rogoredo ruba pistola
Vedi anche
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza