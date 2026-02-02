circle x black
Milano Cortina 2026, primo caso di doping: è l'azzurra Rebecca Passler

La biatleta azzurra è risultata positiva a un controllo out of competition

Rebecca Passler - Fotogramma/IPA
Rebecca Passler - Fotogramma/IPA
02 febbraio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
Primo caso di doping a Milano Cortina 2026: si tratta della biatleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi. A quanto apprende l'Adnkronos, la sostanza a cui è stata trovata positiva la 24enne altoatesina è il letrozolo, farmaco che può ridurre il livello di estrogeni. Passler, che sarà sospesa, si trova ad Anterselva dove si disputeranno le gare olimpiche di biathlon.

Chi è Rebecca Passler

Nata ad Anteselva il 31 agosto 2001, Rebecca Passler è nipote d'arte. Suo zio è Johan Passler, vincitore di due bronzi olimpici e quattro medaglie iridate (tra cui un doppio oro in staffetta). In carriera ha collezionato cinque podi ai Mondiali juniores, tra cui il primo posto firmato nella 4x6 km femminile all'edizione statunitense di Soldier Hollow 2022. A fine novembre 2021 ha esordito in Coppa del Mondo nella tappa di Östersund, in Svezia. Il suo miglior risultato a livello individuale è arrivato a dicembre 2025, l'undicesimo posto nella mass start francese di Annecy-Le Grand Bornand. Un piazzamento eguagliato poi a inizio 2026 in Turingia in occasione della sprint di Oberhof.

Il regolamento dice che l'azzurra, sospesa, potrà essere rimpiazzata a Milano Cortina 2026.

