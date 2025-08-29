Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"

"Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi 'utenti'". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera, a proposito della vicenda del sito 'Phica'. L'informativa sulla vicenda, intanto, è stata inviata alla Procura di Roma.