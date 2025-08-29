circle x black
Medio Oriente

Forze Israele: "Gaza City zona pericolosa, stop pause tattiche"

E' quanto comunicano via X le Idf, in riferimento alle "pause tattiche" quotidiane in alcune aree per facilitare la distribuzione di aiuti

Palestinesi in fuga da Gaza City (Afp)
29 agosto 2025 | 11.46
Redazione Adnkronos
"In linea con la valutazione della situazione e le direttive dei vertici politici, a partire da oggi alle 10, la pausa tattica locale nell'attività militare non si applicherà all'area di Gaza City, che è una zona di combattimento pericolosa". E' quanto comunicano via X le forze israeliane (Idf), in riferimento alle "pause tattiche" quotidiane in alcune aree per facilitare la distribuzione di aiuti. Le Idf affermano di "continuare a sostenere gli sforzi umanitari mentre conducono operazioni per proteggere Israele".

