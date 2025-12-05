circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, ultimatum all'Europa: entro 2027 si faccia carico capacità difesa Nato

Il messaggio inoltrato dal Pentagono a delegazioni europee a Washington: il mancato rispetto di tale scadenza potrebbe indurre Washington a ritirarsi dai meccanismi di coordinamento

Usa, ultimatum all'Europa: entro 2027 si faccia carico capacità difesa Nato
05 dicembre 2025 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultimatum degli Stati Uniti all'Europa sulla difesa collettiva. Funzionari del Pentagono coinvolti nelle politiche della Nato hanno comunicato a rappresentanti europei la richiesta che l'Europa si faccia carico entro il 2027 della gran parte delle capacità di difesa convenzionali dell'Alleanza atlantica, dall'intelligence ai missili, rende noto Reuters, citata dal Guardian.

Se l'Europa non rispetterà questo ultimatum, gli Stati Uniti potrebbero arrivare a smettere di partecipare a meccanismi di coordinamento della difesa della Nato, hanno riferito le fonti. Rappresentanti a Capitol Hill sono al corrente, e preoccupati, per il messaggio inoltrato dal Pentagono agli europei, ha precisato una fonte Usa.

Gli americani hanno anche fatto presente agli europei che Washington non è ancora soddisfatta dai progressi europei per rafforzare le sue capacità di difesa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nel febbraio del 2022.

Alcuni rappresentanti europei, tuttavia, manifestano perplessità riguardo alla fattibilità di tale scadenza.

Washington non ha ancora riscontrato un progresso soddisfacente da parte dell'Europa nel rafforzamento delle proprie capacità di difesa. In occasione di un vertice tenutosi all'Aia nel mese di giugno, i leader della Nato hanno convenuto sull'incremento della spesa per la difesa fino al 5% del Pil. Entro il 2035, i membri dell'alleanza saranno tenuti a stanziare un minimo del 3,5% del Pil, in conformità con le direttive concordate dalla Nato in materia di spesa per la difesa, e fino all'1,5% del Pil per la protezione delle infrastrutture e delle reti critiche, la garanzia della preparazione civile e della resilienza, la promozione dell'innovazione e il potenziamento della base industriale della difesa.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
difesa convenzionale Nato capacità difesa nato usa usa nato nato ucraina nato ucraina russia guerra ucraina russia trump news trump oggi
Vedi anche
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza