Ultimatum degli Stati Uniti all'Europa sulla difesa collettiva. Funzionari del Pentagono coinvolti nelle politiche della Nato hanno comunicato a rappresentanti europei la richiesta che l'Europa si faccia carico entro il 2027 della gran parte delle capacità di difesa convenzionali dell'Alleanza atlantica, dall'intelligence ai missili, rende noto Reuters, citata dal Guardian.

Se l'Europa non rispetterà questo ultimatum, gli Stati Uniti potrebbero arrivare a smettere di partecipare a meccanismi di coordinamento della difesa della Nato, hanno riferito le fonti. Rappresentanti a Capitol Hill sono al corrente, e preoccupati, per il messaggio inoltrato dal Pentagono agli europei, ha precisato una fonte Usa.

Gli americani hanno anche fatto presente agli europei che Washington non è ancora soddisfatta dai progressi europei per rafforzare le sue capacità di difesa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nel febbraio del 2022.

Alcuni rappresentanti europei, tuttavia, manifestano perplessità riguardo alla fattibilità di tale scadenza.

Washington non ha ancora riscontrato un progresso soddisfacente da parte dell'Europa nel rafforzamento delle proprie capacità di difesa. In occasione di un vertice tenutosi all'Aia nel mese di giugno, i leader della Nato hanno convenuto sull'incremento della spesa per la difesa fino al 5% del Pil. Entro il 2035, i membri dell'alleanza saranno tenuti a stanziare un minimo del 3,5% del Pil, in conformità con le direttive concordate dalla Nato in materia di spesa per la difesa, e fino all'1,5% del Pil per la protezione delle infrastrutture e delle reti critiche, la garanzia della preparazione civile e della resilienza, la promozione dell'innovazione e il potenziamento della base industriale della difesa.