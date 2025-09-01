Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina

A livello nazionale il numero di iscritti al primo semestre è di 54.313 per 24mila posti

Parte oggi il nuovo modello di accesso alle Facoltà di Medicina dopo la riforma che ha messo da parte il test nazionale d'ingresso e varato la formula del semestre aperto. A livello nazionale il numero di iscritti al primo semestre è di 54.313, per 24mila posti disponibili quest'anno (+14% rispetto al 2024).

Al termine del semestre aperto, ciascuno studente dovrà affrontare gli esami di profitto sui tre insegnamenti. Le prove saranno uguali a livello nazionale e si svolgeranno in contemporanea, nello stesso giorno. Gli studenti avranno a disposizione due appelli: il primo si svolgerà il 20 novembre 2025; il secondo il 10 dicembre 2025.