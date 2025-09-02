Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese

Si fermerà il personale del gruppo Fs Italiane e non solo
È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di giovedì 4, alle ore 18 di venerdì 5 settembre 2025. Lo comunica il gruppo in una nota.
Il 4 settembre sarà a rischio anche il trasporto pubblico di Roma, per lo sciopero di quattro ore - dalle 8,30 alle 12,30 - indetto dal sindacato Sul. Come fa sapere Roma Servizi per la Mobilità l'agitazione interesserà solamente la rete Atac.