Morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. La figlia: "Papà ci ha lasciato"

Emilio Fede - (Fotogramma/Ipa)
Emilio Fede - (Fotogramma/Ipa)
02 settembre 2025 | 18.47
Redazione Adnkronos
E' morto oggi martedì 2 settembre Emilio Fede: 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni..

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, ex direttore del Tg4 e volto storico del giornalismo televisivo. Ha diretto anche il Tg1.

"Papà ci ha lasciato", sono state le parole della figlia Sveva.

