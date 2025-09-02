Da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. La figlia: "Papà ci ha lasciato"

E' morto oggi martedì 2 settembre Emilio Fede: 94 anni compiuti lo scorso 24 giugno, da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni..

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, ex direttore del Tg4 e volto storico del giornalismo televisivo. Ha diretto anche il Tg1.

"Papà ci ha lasciato", sono state le parole della figlia Sveva.