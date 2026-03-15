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Nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace: "Auspico il cessate il fuoco"

"Si riaprano i percorsi di dialogo" ammonisce il Pontefice all'Angelus

Papa Leone XIV all'Angelus (Afp)
Papa Leone XIV all'Angelus (Afp)
15 marzo 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. "A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco, si riaprano percorsi di dialogo, la violenza non potrà mai portare alla stabilità e alla pace che i popoli attendono", ammonisce il Papa all'Angelus. "Da due settimane - osserva - i popoli del Medio Oriente soffrono l'atroce violenza della guerra, migliaia di persone innocenti uccise e moltissime altre costrette ad abbandonare le proprie case . Rinnovo la mia vicinanza orante a tutti coloro che hanno perso i propri cari negli attacchi che hanno colpito scuole , ospedali e centri abitati".

Il Papa all’Angelus ha dato voce alla sua preoccupazione per la situazione in Libano. "E' motivo di grande preoccupazione, auspico un cammino di dialogo che possano sostenere le autorità del Paese nell’implementare soluzioni durature alla grave crisi in corso per il bene comune di tutti i libanesi" conclude.

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pace conflitto dialogo
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