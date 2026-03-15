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Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo

La piccola aveva la febbre alta che, però, con del semplice paracetamolo era scesa rapidamente

Ambulanza (Fotogramma)
Ambulanza (Fotogramma)
15 marzo 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale Infermi di Rimini nella notte, dopo che era stata già dimessa dall'ospedale. Come racconta il Resto del Carlino, la bimba, di nazionalità ucraina, era stata portata dai genitori alle 21.30 di venerdì all’ambulatorio urgenze pediatriche dell’ospedale di Rimini per una febbre comparsa intorno alle 18. La piccola presentava parametri vitali nella norma, così come la funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica e tutti gli esami del sangue effettuati non avevano evidenziato una situazione di infezione tanto che, con la somministrazione di paracetamolo, la febbre era scesa rapidamente.

Il peggioramento improvviso

Nonostante il miglioramento, la bambina era stata comunque trattenuta in osservazione per alcune ore, per essere dimessa intorno alle 00:45. Nella mattinata di ieri però un nuovo e inatteso peggioramento ha spinto i genitori a chiamare una ambulanza per portare nuovamente la bimba al pronto soccorso, dove la piccola è arrivata intorno alle 6:35: l'intervento dei medici, fra cui un rianimatore e il pediatra, durato oltre un'ora, non ha potuto però nulla, e la piccola è morta. Per capire cosa abbia provocato un peggioramento così repentino e analizzare le cause del decesso saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari e non è escluso che anche la procura possa chiedere l'autopsia sul corpo della bimba.﻿

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decesso bambina ospedale Infermi di Rimini
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