Non solo a Mosca e a Pietroburgo, ma in tutto il Paese quest'anno la Giornata della Vittoria sarà sottotono

Giornata della vittoria in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini. Le tradizionali parate militari non saranno limitate solo a Mosca e San Pietroburgo, come è stato già annunciato, ma in diverse altre località del Paese. In alcuni casi, l'evento sarà addirittura cancellato.

Gli eventi annullati o ridimensionati

A Samara per esempio sono stati annullati i preparativi per la parata. Gli operai hanno smantellato i palchi che erano già stati allestiti sulla Piazza Kuibyshev. Il governatore Vyacheslav Fedorishchev ha citato esplicitamente "le sfide alla sicurezza".

Nella regione russa di Krasnodar, il governatore Veniamin Kondratyev ha cancellato la parata nella capitale regionale e spostato la sfilata del 'reggimento degli immortali', dedicata ai discendenti delle vittime nella Grande guerra patriottica, a un evento online. Lo stesso è stato fatto a Kaliningrad, dove le unità militari hanno smesso di prepararsi per la sfilata. Restrizioni anche nelle regioni della Chuvashia e della Kaluga. Il governatore della prima Oleg Nikolayev ha anticipato la cancellazione della parata, dei fuochi di artificio e della sfilata degli 'immortali'. Nella seconda, il governatore Vladislav Shapsha ha anticipato lo stesso: la cancellazione di riunioni di massa e fuochi di artificio, esclusi gli insediamenti più piccoli.

A Samara per esempio sono stati annullati i preparativi per la parata. Gli operai hanno smantellato i palchi che erano già stati allestiti sulla Piazza Kuibyshev. Il governatore Vyacheslav Fedorishchev ha citato esplicitamente "le sfide alla sicurezza".

Nella regione russa di Krasnodar, il governatore Veniamin Kondratyev ha cancellato la parata nella capitale regionale e spostato la sfilata del 'reggimento degli immortali', dedicata ai discendenti delle vittime nella Grande guerra patriottica, a un evento online. Lo stesso è stato fatto a Kaliningrad, dove le unità militari hanno smesso di prepararsi per la sfilata. Restrizioni anche nelle regioni della Chuvashia e della Kaluga. Il governatore della prima Oleg Nikolayev ha anticipato la cancellazione della parata, dei fuochi di artificio e della sfilata degli 'immortali'. Nella seconda, il governatore Vladislav Shapsha ha anticipato lo stesso: la cancellazione di riunioni di massa e fuochi di artificio, esclusi gli insediamenti più piccoli.