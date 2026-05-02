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Serie A, oggi Como-Napoli - La partita in diretta

La squadra di Fabregas ospita gli azzurri in uno degli anticipi della 35esima giornata di campionato

Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
02 maggio 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo ed è di scena in trasferta contro il Como in uno degli anticipi della 35esima giornata di Serie A. I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la qualificazione alla Champions League. I partenopei, secondi con 69 punti a 10 lunghezze dall'Inter capolista, devono fare risultato per non consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Calcio d'inizio alle 18.

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Dove vedere Como-Napoli? La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv e in streaming da Dazn.

In caso di k.o. del Napoli, l'Inter potrebbe festeggiare davanti alla tv.

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Serie A Como Napoli Como Napoli live diretta Como Napoli Como Napoli oggi
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