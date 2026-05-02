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Formula 1, oggi qualifiche Gp Miami - La diretta

Si riparte dalla doppietta McLaren nella gara sprint, con Norris e Piastri rispettivamente primo e secondo

La Mercedes di Antonelli - Fotogramma/IPA
La Mercedes di Antonelli - Fotogramma/IPA
02 maggio 2026 | 21.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista a Miami oggi, sabato 2 maggio, per le qualifiche del Gp degli Stati Uniti. Alle ore 22 si deciderà quella che sarà la griglia di partenza del Gran Premio di domani, domenica 3 maggio. Nel pomeriggio, la sprint si è chiusa con la doppietta McLaren di Norris e Piastri (primo e secondo), davanti alla Ferrari di Leclerc. Sesto il leader del Mondiale Antonelli (retrocesso dal quarto posto iniziale per penalizzazione, causa track limits).

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Dove vedere le qualifiche del Gp di Miami? Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami sono visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche di oggi sono visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it.

Il Gp di Miami di domenica 3 maggio inizierà alle 22.

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