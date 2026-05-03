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Inter, oggi lo scudetto? Cosa serve ai nerazzurri per la festa contro il Parma

Il pareggio tra Como e Napoli semplifica le cose per la squadra di Cristian Chivu

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter - Fotogramma/IPA
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter - Fotogramma/IPA
03 maggio 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
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Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 3 maggio, l'Inter può vincere lo scudetto 2026. Contro il Parma, a San Siro, per i nerazzurri potrebbe arrivare il 21esimo titolo della loro storia (che farà seguito a quello della seconda stella, conquistato due anni fa sotto la guida di Simone Inzaghi). La novità è che dopo lo 0-0 di ieri tra Como e Napoli, al Sinigaglia, la situazione per la squadra di Cristian Chivu si è fatta ancora più semplice.

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Inter, le combinazioni per lo scudetto

Contro i gialloblù, già salvi con i 42 punti conquistati fin qui, la squadra di Chivu non dovrà per forza vincere: per l'aritmetica del titolo basta un punto. Un pareggio, per tornare a festeggiare il titolo di campioni d'Italia a San Siro. Al momento sono 9 i punti di vantaggio sulla squadra di Antonio Conte (79 a 70): con un pari diventerebbero 10, distanza 'incolmabile' a quel punto con le ultime 3 partite da giocare (9 punti a disposizione). Un punto metterebbe 'fuori gioco' anche il Milan, ora a 67 punti e impegnato nel pomeriggio contro il Sassuolo. Anche vincendo con i neroverdi, arrivando dunque a quota 70 in classifica, i rossoneri non potrebbero poi raggiungere la capolista negli ultimi 270 minuti della stagione. E così, 37 anni dopo quella partita vinta 2-1 contro il Napoli di Maradona il 28 maggio 1989, l'Inter può tornare a festeggiare il tricolore a San Siro.

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