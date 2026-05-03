L'Inter torna in campo in Serie A e oggi, domenica 3 maggio, affronta il Parma a San Siro (in una partita visibile in diretta tv e streaming). Per i nerazzurri può essere una serata di festa, visto che alla squadra di Chivu serve un successo per la certezza matematica dello scudetto contro i gialloblù, già salvi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Inter-Parma, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Parma, in campo alle 20:45:

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

PARMA (3-5-2) Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Inter-Parma, dove vederla

La partita tra Inter e Parma sarà visibile in diretta e in streaming in esclusiva su Dazn.