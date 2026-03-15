circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Iran, Trump: "Non ancora pronto un accordo che concluda la guerra". Attacchi di droni su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita - La diretta

Forti esplosioni si sono sentite nella zona di Teheran

Donald Trump (Afp)
Donald Trump (Afp)
15 marzo 2026 | 07.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Secondo le ultime news di oggi, domenica 15 marzo 2026, forti esplosioni si sono sentite nella zona di Teheran. Ci sono stati attacchi di droni su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita.

Da quanto riporta la Nbc Trump non sarebbe ancora pronto a un accordo che porti alla fine della guerra. "Abbiamo totalmente distrutto l'isola di Kharg" ha detto il presidente americano, che ieri ha chiesto l'intervento di una coalizione per mantenere aperto lo stretto di Hormuz.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran oggi trump usa iran oggi usa iran oggi news guerra usa iran
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza