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Forti esplosioni si sono sentite nella zona di Teheran
La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Secondo le ultime news di oggi, domenica 15 marzo 2026, forti esplosioni si sono sentite nella zona di Teheran. Ci sono stati attacchi di droni su Kuwait, Emirati e Arabia Saudita.
Da quanto riporta la Nbc Trump non sarebbe ancora pronto a un accordo che porti alla fine della guerra. "Abbiamo totalmente distrutto l'isola di Kharg" ha detto il presidente americano, che ieri ha chiesto l'intervento di una coalizione per mantenere aperto lo stretto di Hormuz.