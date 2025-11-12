circle x black
Gomme invernali o catene a bordo, dal 15 novembre scatta l'obbligo: cosa c'è da sapere

In vigore fino al 15 aprile. Per chi monta pneumatici 4 stagioni (All Season) è possibile circolare in inverno

Auto in montagna
Auto in montagna - (123Rf)
12 novembre 2025 | 10.04
Redazione Adnkronos
Dal 15 novembre 2025 fino al 15 aprile 2026 è in vigore l’obbligo di montare pneumatici invernali o di circolare con catene a bordo, sulla viabilità ordinaria e autostradale.

La normativa prevede di montare le gomme da neve un mese prima, 15 ottobre, e di toglierle un mese dopo la fine dell’obbligo, ossia il 15 maggio. Alcune province e regioni montane possono anticipare o prolungare il periodo tramite ordinanze locali. In Valle d’Aosta ad esempio l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è entrato in vigore il 15 ottobre.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Normativa e sanzioni

L’obbligo deriva dall’articolo 6 del Codice della Strada e dal decreto ministeriale 1580/2013, che consente agli enti proprietari delle strade di imporre l’uso di pneumatici invernali o catene da neve nei periodi più critici. Non rispettarlo può costare caro: le sanzioni variano da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a oltre 300 euro sulle strade extraurbane o autostradali.

Chi è esente dall’obbligo

Non tutti devono sostituire le gomme a novembre. Sono esenti dall’obbligo: i veicoli che non circolano nel periodo invernale (auto d’epoca, camper in rimessaggio, ecc.); chi tiene a bordo catene da neve omologate e pronte all’uso; chi monta pneumatici 4 stagioni (All Season), omologati con marcatura M+S e simbolo 3PMSF: questi ultimi sono considerati equivalenti alle gomme invernali ai fini di legge.

Sul sito dell'Anas sono segnalate le strade per le quali è previsto l'obbligo, regione per regione.

