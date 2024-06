Grosso (Infrastrutture Venete): “Grande investimento progettuale per Conca di Intestadura"

“La complessità nell'eseguire gli interventi su questo manufatto è soprattutto una complessità di carattere tecnico. La specificità della macchina, oggi in azione, ha portato un importante investimento sotto il profilo dell'impegno progettuale”. Sono le parole di Alessandra Grosso, direttore generale di Infrastrutture Venete, in occasione dell’inaugurazione, da parte di Regione Veneto e Infrastrutture Venete, della nuova Conca di Intestadura, opera di primario valore storico, idraulico e ingegneristico a livello nazionale risalente al 1873 collocata tra il Piave e la Piave Vecchia e del Pontile di Caposile con la sua nuova rampa di varo e alaggio per le unità nautiche.