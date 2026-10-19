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Guerriglia a Milano, 32 arrestati: 23 sono minori. Per 174 fermo di prevenzione introdotto dal decreto sicurezza

E' quanto si apprende da fonti del Dipartimento di Polizia: 271 le persone accompagnate in questura dopo i disordini di domenica, 220 sono minori e 60 stranieri. Oggi riunione sull'ordine pubblico

Guerriglia a Milano - Ipa
Guerriglia a Milano - Ipa
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19 ottobre 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
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Sono 271 le persone accompagnate in questura a Milano per i disordini avvenuti ieri, di cui 60 stranieri e 220 minori. E' quanto si apprende da fonti del Dipartimento di Ps. In totale sono 32 gli arrestati, di cui 13 stranieri e 23 minori, e 28 i denunciati di cui 15 stranieri e 23 minori. Dei 271 accompagnati in questura per 174 è scattato il fermo di prevenzione di polizia introdotto dall'ultimo decreto sicurezza (decreto 23 del 2026, articolo 11 bis). Al momento risultano 14 operatori feriti fra le forze di polizia, di cui 10 poliziotti e 4 agenti della polizia locale.

Dopo le 48 ore ad altissima tensione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per oggi una riunione sull'ordine pubblico.

Domenica seconda giornata di scontri

Dopo un sabato di proteste e scontri, la giornata di domenica si è incendiata nel primo pomeriggio. Piccoli gruppi di incappucciati hanno iniziato a radunarsi in San Babila prima di lanciare oggetti contro le forze dell’ordine e spostarsi in via Torino tra un miniblitz e l'altro: i teppisti hanno devastato tutto quello che hanno trovato - vetrine, auto, pensiline - lanciando pietre, sedie e petardi e poi dandosi rapidamente alla fuga per ricominciare a devastare da un'altra parte. Una guerriglia continua nel cuore della città, tra via Torino, piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele, tra negozi saccheggiati e auto danneggiate. L'identikit generale dei responsabili è noto sin da sabato: tantissimi giovanissimi, italiani e stranieri, "quasi tutti vestiti di nero e molti travisati", ha sintetizzato la Questura di Milano.

Sabato guerriglia al Duomo, pm chiede carcere per 5 fermati

La pm di Milano Giovanna Cavalleri, magistrata di turno sabato scorso quando è esplosa la guerriglia in piazza Duomo, ha chiesto intanto il carcere per cinque maggiorenni arrestati, a vario titolo, per devastazione e saccheggio e resistenza pluriaggravata. Una misura che ora dovrà essere convalidata dal giudice per le indagini preliminari. Si tratta di giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni, divisi in due gruppi (uno di tre e l'altro di due) che avrebbero partecipato ad azioni violente.

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