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Guerriglia a Milano, oggi il Consiglio dei Ministri: atteso decreto con misure per fermare le violenze

Tra le misure al vaglio l'invio di 500 militari in più a Milano per "difendere la città". Salvini: "Vittoria della Lega"

Scontri a Milano - (Ipa)
Scontri a Milano - (Ipa)
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20 ottobre 2026 | 00.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Resta alta la tensione in Italia dopo gli scontri dei giorni scorsi tra manifestanti e forze dell'ordine, in primis a Milano, dove si è parlato di vera e propria guerriglia e dove anche nelle scorse ore non sono mancati schiaffi e petardi nelle vie centrali della città, con la pm Giovanna Cavalleri che aveva richiesto il carcere come "unica risposta" contro chi sabato 17 e domenica 18 ottobre ha dato prova "di una assoluta disinvoltura a improvvise azioni distruttive e di rara violenza" contro le forze dell’ordine e tali, comunque, "da creare pericolo per l'incolumità di più persone".

A quanto si apprende una riunione del Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi questo pomeriggio alle 17.30. All'ordine del giorno ci dovrebbe essere un decreto legge con nuove misure per fermare violenze, devastazioni e illegalità nelle città dopo i disordini degli ultimi giorni. Tra queste, l'invio a Milano di 500 militari in più per "difendere la città". "Dalle parole ai fatti!", è stato il commento del vicepremier e segretario uscente della Lega, Matteo Salvini, definendo la decisione di cui si discuterà nelle prossime ore una "vittoria Lega".

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X si è augurato che oggi "il Cdm approvi delle norme che consentano loro di poter agire come le forze di polizia, solo nel tempo necessario per dare supporto a Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza (cioè 3 mesi), di fronte a fenomeni come quelli cui abbiamo assistito", in riferimento all'annuncio dell'aumento della presenza di militari in città.

Polemico invece Giuseppe Conte sui social. "Vertice a Palazzo Chigi. Per le misure economiche contro i rincari su cui stanno alzando la voce autotrasportatori, agricoltori, lavoratori, studenti? Macché, zero. Annunciano altre misure sulla sicurezza, dopo aver fatto tanti decreti inutili e aver fallito sull'ordine pubblico di fronte a violenze inaccettabili", ha scritto. "Vogliono ancora oscurare le proteste legittime e pacifiche di tantissimi contro il carovita nascondendosi dietro alcuni episodi che tutti condanniamo? Hanno provato a nasconderli anche sui media, ma sono ancora in protesta: autotrasportatori, agricoltori, pescatori, lavoratori. Sono in tilt strade, autostrade e aeroporti. Al Sud ci sono supermercati vuoti, distributori a secco", ha continuato.

"Li ho incontrati nei presidi in questi giorni, così come gli studenti travolti da caro-affitti e rincari. Persone lasciate sole. Queste le risposte del Governo in questi mesi: legge elettorale, 14 miliardi in più in armi e difesa, annunci di nuovi possibili invii militari in Ucraina invece di un negoziatore di pace per l'Europa. Servono risposte economiche immediate: il tempo è scaduto da un pezzo. Le nostre proposte sono sul tavolo da mesi", ha concluso il leader M5S.

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