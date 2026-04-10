Il cane Gizmo passeggero speciale su bus Atac, Prestipino: "Iniziativa per sensibilizzare su adozioni"

Un passeggero speciale a bordo diun bus Atac a Roma: il cane Gizmo, uno dei tanti animali del canile di Ponte Marconi. Al collo di Gizmo un biglietto che recita: 'Ultima fermata, casa' con un Qrcode per scaricare tutte le informazioni sull'iniziativa dell'Atac per sensibilizzare al tema delle adozioni di cani e gatti.

"Adottare è un gesto d’amore e come Gizmo, tanti cani e gatti di Roma attendono di poter iniziare un nuovo viaggio con prossima fermata, finalmente, casa", ha affermato Patrizia Prestipino, garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

L'iniziativa nasce per far venire a conoscenza i cittadini romani sulla possibilità di "portare a casa il nostro nuovo compagno di vita, capace di donare affetto incondizionato e tantissima gioia", ha aggiunto Prestipino.