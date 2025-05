Il Papa a sorpresa a Castelgandolfo visita anche il Palazzo Papale, il parroco: "Speriamo che torni in estate"

Papa Leone XIV questa mattina a sorpresa "si è recato in visita al progetto Borgo Laudato si, a Castel Gandolfo, e, con l’occasione, al Palazzo Papale. Nella cittadina laziale in tanti sperano che con l’era Prevost - dopo i dodici anni di pontificato di papa Francesco che non ha mai voluto utilizzare la residenza estiva non andando mai in vacanza e decidendo di adibirla a museo - venga ripristinata la tradizione dei papi ai Castelli in estate. Il parroco di Castelgandolfo ne e’ certo. “ Io penso di sì, vedendo le mosse di questo Papa”, dice all’Adnkronos don Tadeusz Rozmus .

“Ogni pontefice - riflette - ha bisogno di questa uscita da Roma, in estate molto calda. Non tanto per riposare, come vacanza, ma per lavorare anche in un ambiente più fresco, più ecologico. E’ questo lo scopo di Castelgandolfo. Io nutro la speranza che lo vedremo qui in mezzo a noi”. Intanto stamani papa Prevost ha fatto tappa al Borgo Laudato si’ dove all’interno della residenza papale sorge dal 2023 lo spazio voluto da Papa Francesco per la formazione e sensibilizzazione alla cura della casa comune.

Proprio in questi giorni c’è stato il decennale dell’enciclica sociale di Bergoglio ricordato da Leone, che stamani ha fatto anche un blitz al Palazzo Papale. “Non c’è stato l’affaccio che la gente aspettava - spiega il parroco - ma Leone ha portato tanta emozione. Uscendo dalle ville in auto, gli studenti e i cittadini che si sono radunati per vederlo lo hanno potuto salutare. E’ un Papa molto simpatico. Lo rivedremo presto ”.