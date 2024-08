In bici lungo la Vecchia Ferrovia, la SpoletoNorcia riparte con nuove sfide

Dopo il successo dell'edizione numero 10, la SpoletoNorcia in Mtb riparte con nuove sfide e una direzione ben precisa: trasformare questa porzione di territorio umbro, nel cuore della Valnerina, come area bike friendly. I numeri della manifestazione di fine estate, che richiama cicloturisti da ogni dove per pedalare lungo il tracciato ferroviario da Spoleto fino a Borgo Cerreto (per ora) sono significativi (oltre 2.000 presenze lo scorso anno e già 1.500 iscritti quest'anno) e muovono un indotto turistico che cresce di anno in anno. Ma si punta a fare di più e meglio. "Il primo obiettivo è simbolico", dice Luca Ministrini, ideatore de La SpoletoNorcia e presidente dell’omonima associazione, a margine dell'11esima edizione che si inaugura oggi in Piazza Garibaldi, a Spoleto. "Nel 2026 ricorrerà il centenario dell'inaugurazione della Ferrovia Spoleto-Norcia, ci auguriamo che in due anni si possano avviare i lavori per il completamento della ciclovia", coprendo così tutti i 51 chilometri del percorso fino a Norcia. "Una nuova vita per l'ex ferrovia a beneficio delle attività outdoor che si possono svolgere, ricordiamolo, durante tutto l'anno", aggiunge Ministrini.

"Quel che ci sta dando grosse soddisfazioni è la SN Trail Run, la corsa podistica di montagna che quest'anno, alla sua seconda edizione, ha già raddoppiato, con oltre 600 iscritti. Obiettivo è arrivare a 1.000 partecipanti il prossimo anno. Ci muoviamo quindi su due target, bicicletta e trekking. Il valore aggiunto della SpoletoNorcia, la prima grande cicloturistica che si trova salendo lungo lo Stivale, è che si vive un'esperienza sulla Vecchia Ferrovia carica del suo magnetismo, si vive la festa e dopo si vanno a visitare le località caratteristiche nei dintorni. La SpoletoNorcia è dunque un importante richiamo turistico (abbiamo incoming tutto l'anno) che promuove il territorio e fa circolare economia. Ma non ci fermiamo, perché la volontà è quella di far diventare questo territorio bike friendly costruendo servizi (officine, punti di ricarica bike, noleggi, etc.) a corredo delle infrastrutture", continua Ministrini, il quale fa anche parte del direttivo della 'Via dell'Acqua', l'itinerario ciclabile lungo i corsi d'acqua e la campagna umbra e laziale che da Assisi arriva a Roma. "I progetti non mancano per creare una rete che lega le diverse vie verdi cicloturistiche del centro Italia", evidenzia.

"Per il completamento della SpoletoNorcia (quella porzione della Vecchia Ferrovia di circa 20 chilometri ancora danneggiata dal terremoto), la Regione ha già approvato le linee di finanziamento, si tratta di 8 milioni di euro. I tempi non sono a breve termine, ci vogliono ancora due anni di lavori. Nel frattempo, ci sono già progetti con Trenitalia e Gruppo Fs che prevedono treni + bici con fermata a Spoleto. La prospettiva è dunque appetibile per lo sviluppo del territorio e la mobilità sostenibile", sottolinea Giovanni Maria Angelini Paroli, assessore al Turismo e allo Sviluppo economico di Spoleto durante la visita con un gruppo di giornalisti al Deposito di Santo Chiodo, che ricovera opere d'arte provenienti dai luoghi del terremoto, attualmente circa 7.000 pezzi.

Nel pomeriggio, presso il Village de La SpoletoNorcia al centro della città, l'inaugurazione ufficiale de La SpoletoNorcia in Mtb 2024 alla presenza di autorità e istituzioni. A seguire la presentazione della SN Trail Run, la corsa podistica di montagna di sabato 31 agosto che, alla sua seconda edizione, è stata inserita tra le gare competitive nel circuito Itra-International Trail Running Association. Tra i tanti ospiti previsti nei vari incontri (anche domani), nomi amati come il campione di bici su strada Gianni Bugno, l’ex capitano dell’ItalBasket Roberto Brunamonti, la ginnasta Agnese Duranti - orgoglio spoletino - medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, l’ex calciatore e ora allenatore Francesco Colonnese, la maratoneta Franca Fiacconi e nomi celebri in ambito sportivo come Marino Bartoletti, scrittore, autore e conduttore televisivo, e Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica.

A parlare di sport e alimentazione saranno, tra gli altri, Massimo Sacchetti (Università Roma Foro Italico), Chiara Coricelli (ceo Pietro Coricelli SpA.), Guido D’Ubaldo (giornalista sportivo e presidente OdG Lazio), Marta Cotarella, dell’omonima Fondazione che promuove stili di vita, studi e cure improntate a un’alimentazione sana ed equilibrata, attraverso progetti e iniziative ad alto impatto sociale. A dare, invece, le migliori ricette per gli sportivi saranno lo chef Jacopo Martellini e, con il consueto brio, Peppone Calabrese di Rai Linea Verde. A far da padrone di casa Luca Ministrini, ideatore de La SpoletoNorcia, insieme a Ludovica Casellati, direttrice artistica della manifestazione.

Nella mattina di sabato 31 agosto - mentre parte la SN Trail Run - anche il ciclotour inclusivo (con Chiara Andidero, nuotatrice Fisdir e campionessa del mondo, e Irene Orazi, campionessa del mondo Special Olympic World Games di atletica) e La camminata non competitiva di 5 km, in collaborazione con Spoleto Cammina, Coldiretti Campagna Amica, la Cooperativa Sociale Il Cerchio, l’Associazione Il sorriso di Teo: due percorsi di turismo accessibile che mostrano l’anima da sempre inclusiva de La SpoletoNorcia in Mtb, che come ogni anno, devolve il ricavato delle iscrizioni al Percorso Family a Il sorriso di Teo mentre il ricavato del trekking non competitivo andrà ad Aglaia, associazione di volontari per l’assistenza palliativa.

Domenica 1° settembre tutti sui pedali! Le iscrizioni sono aperte fino alla vigilia della manifestazione per i cinque differenti percorsi che incrociano il tracciato dei vecchi binari, con viadotti di pietra e gallerie elicoidali al buio attraverso le rigogliose montagne solcate dal fiume Nera e punteggiate da incantevoli borghi.

La SpoletoNorcia in MTB non si esaurisce con il weekend di inizio settembre ma è un progetto che abbraccia l’intero anno con percorsi di cicloturismo permanenti, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi per il cicloturista riuniti sotto il marchio SN365 (SpoletoNorcia 365 giorni l’anno).

La manifestazione ha il patrocinio della Regione Umbria, dei Comuni di Spoleto, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Cerreto di Spoleto e Vallo di Nera e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e di Gal Valle Umbra e Sibillini, Coni, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera.