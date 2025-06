Un incendio è divampato intorno alle 10 sulla collina di Monte Mario, a Roma, nei pressi di una tendopoli. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Per agevolare le operazioni di spegnimento nell’area verde adiacente in via Trionfale, all’altezza di Cavalieri di Vittorio Veneto, gli agenti del I gruppo della Polizia Locale sono intervenuti con diverse pattuglie per chiudere via Trionfale in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra la Panoramica e Villa Miani. La Polizia Locale impegnata nella gestione della viabilità e nel fornire supporto operativo ai soccorritori. In corso di accertamento le cause e il luogo di origine dell’incendio.