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Gravissimo incidente stradale nel Sulcis, un morto e un 19enne in codice rosso a Santadi

Le due auto si sono scontrate all'altezza della frazione di Barrua. Per Luciano Pisanu, 55 anni, non c'è stato nulla da fare

Ambulanza - Fotogramma
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19 ottobre 2026 | 10.58
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

E' di un morto e di un ferito gravissimo l'incidente stradale accaduto nel corso della notte nelle strade del Sulcis, precisamente a Santadi (Su). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia due auto si sono scontrate all'altezza della frazione di Barrua, sulla provinciale 70.

Per Luciano Pisanu, 55 anni, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo, mentre l'altro conducente, un 19enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

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incidente stradale mortale sulcis cagliari
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