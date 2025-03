Insieme, andiamo fino in fondo. Assemblea pubblica per salvare il cinema Ambassade

Il Comitato di Quartiere di Montagnola insieme ad altre realtà, associazioni e organizzazioni del quartiere Montagnola e del territorio del Municipio VIII dal 28 febbraio ha iniziato una campagna pubblica per salvare l’ex-cinema Ambassade, abbandonato da 5 anni ed ora acquisito da un fondo immobiliare.

Come Comitato di Quartiere ogni venerdì siamo davanti all'ex cinema Ambassade per raccogliere le firme al fine di chiederne la tutela come presidio territoriale culturale.

Martedì 18 Marzo dalle ore 18:00 abbiamo deciso di lanciare una grande assemblea pubblica alla Casa del Municipio - Via Barbana, 57.

Un’occasione per rilanciare la campagna assieme a tutte le altre forze territoriali che hanno deciso di mobilitarsi.

Un momento di confronto per decidere insieme come proseguire verso il nostro obiettivo: prima salvare il cinema dalla speculazione e poi riaprire uno spazio culturale per il quartiere.