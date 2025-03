Agli albori dell'Intelligenza Artificiale (un paio di anni fa, in realtà) ChatGpt veniva usato assieme ad altri bot conversazionali per suggerire le biografie più accattivanti da postare sui siti di appuntamento, per trovare la frase giusta o per mostrarsi più interessanti aspettando l'incontro 'fisico'. Ma la tecnologia corre e di giorno in giorno si scoprono nuove possibilità dell'IA, anche nel dating. L'ultima frontiera - secondo quanto riporta una giornalista del Financial Times, che ne ha 'fatto le spese' di persona - è quella del profilamento pre-appuntamento per essere sicuri di incontrare la persona giusta, o perlomeno compatibile. Insomma, l'approccio di solito utilizzato per identificare i potenziali colpevoli, scremando fra masse di sospettati, qui viene usato per una 'due diligence' psicologica, un po' come fanno le aziende quando esaminano i conti di una impresa concorrente che si pensa di acquisire.

L'Intelligenza artificiale e il dating

Il vecchio metodo consisteva nello scorrere le pagine dei social del possibile appuntamento, esaminando amicizie, relazioni, hobby e commenti (politici, sessuali, sportivi) eventualmente sgraditi: in questo caso invece il 'match' aveva chiesto al nuovo strumento di "ricerca approfondita" di ChatGPT di fare una ricerca approfondita sulla giornalista e di elaborarne un profilo psicologico.

Il risultato è stato una relazione di ben otto pagine che l'ha descritta come "intellettualmente curiosa, indipendente e coraggiosa nelle sue convinzioni. Il che suggerisce un alto grado di autostima e integrità. I suoi aneddoti divertenti sulle sue gaffe tradiscono una mancanza di ego e una capacità di ridere di se stessa".

Il nodo della privacy

Inutile dire che la cronista del FT - dopo l'iniziale sorpresa - non ha gradito, e ha pensato di utilizzare lo stesso approccio, non 'contro' la persona che aveva incontrato, bensì contro lo stesso sistema di IA chiedendogli se fosse eticamente corretto utilizzare le informazioni pubbliche a questo scopo. E la risposta di Chat Gpt - sorprendentemente corretta e autocritica - è stata che "usare l'IA per ottenere informazioni su qualcuno potrebbe sembrare allettante, ma la profilazione psicologica a sua insaputa può essere invasiva e ingiusta. Le persone sono complesse e l'IA non può sostituire la vera interazione umana, l'osservazione e l'intuizione".

Ancora più categorica la risposta di IA Gemini di Google: "Non si dovrebbe usare ChatGPT per profilare qualcuno senza il suo esplicito consenso, poiché può essere una violazione della privacy, potenzialmente dannosa". In sintesi, spiega il Financial Times, l'intelligenza artificiale generativa sta creando un mondo online molto diseguale: infatti solo quanti hanno generato molti contenuti - social e online - possono essere studiati e analizzati in modo approfondito. Gli altri - quelli 'riservati' - sono invece al sicuro, liberi di essere sé stessi, senza il giudizio freddo di una macchina. (di Massimo Germinario)