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Italia rovente, picchi fino ai 40°: da lunedì nuova fiammata sahariana

L'anticiclone africano torna a dominare il Mediterraneo, trascinando il Paese in una nuova fase di calore intenso e opprimente

Ondata di caldo - Fotogramma
Ondata di caldo - Fotogramma
10 luglio 2026 | 00.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italia nella morsa del caldo estremo. Il picco è previsto la prossima settimana, quando una nuova e potente rimonta dell'anticiclone subtropicale avvolgerà l'Italia in una morsa di calore anomala con temperature eccezionali su molte regioni. Le estati italiane sono cambiate in modo strutturale: il tradizionale Anticiclone delle Azzorre è stato sostituito dal promontorio africano, che spinge masse d'aria sahariana verso il Mediterraneo. È uno degli effetti più diretti del riscaldamento globale, responsabile della tropicalizzazione del territorio, dell’aumento costante delle temperature, di notti afose e di un mare surriscaldato che alimenta eventi meteo violenti.

Nuova ondata di calore dal Sahara, picchi fino a 40°

Da lunedì 13 luglio è attesa una nuova avanzata dell’aria sahariana verso l’Italia. Attraversando il Mediterraneo, il flusso si caricherà di umidità nei bassi strati, trasformando il caldo in caldo afoso, soprattutto lungo le coste e sulle pianure. Il arriverà tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio: al Centro-Sud si supereranno diffusamente i 36°C e in Sardegna i picchi supereranno i 40°C, soprattutto nelle zone interne. Si tratta di valori 6-8°C sopra le medie stagionali, un'anomalia termica prolungata che richiederà massima attenzione per salute, consumi energetici e gestione idrica.

Quanto durerà l'ondata di calore

La durata è ancora incerta: secondo gli ultimi aggiornamenti, una possibile attenuazione potrebbe arrivare tra 18 e 20 luglio, grazie al passaggio di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa.

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