Pablo Gonzalez Rivas, il compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla - scomparsa da Milano lo scorso 24 gennaio - è indagato per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. L'uomo, alla presenza del difensore, viene ascoltato in procura dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo e dai carabinieri.

Contro il 48enne - che solo una settimana dopo ha denunciato “l’allontanamento volontario” - ci sono le telecamere della zona: gli occhi elettronici mostrano che la 40enne salvadoregna non ha mai lasciato il monolocale in piazza dei Daini (quartiere Bicocca), in cui la coppia conviveva da anni.