Violenta grandinata a Torino con strade completamente imbiancate. Come mostrano i tanti video e foto postati sui social acqua mista a ghiaccio ha inondato le strade del capoluogo piemontese. Per oggi, sabato 25 maggio, come si legge sul profilo Facebook del Centro Meteo Piemonte è atteso un generale miglioramento del tempo, seppur ancora con nuvolosità irregolare e qualche locale acquazzone pomeridiano sulle Alpi e in Appennino.



Domenica 26 maggio ben soleggiata, salvo qualche velatura in transito, con temperature massime fin verso i 23/26°C.