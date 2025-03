Mareamico: "Ritorna l'anarchia alla Scala dei Turchi"

"Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Realmonte, ha sfiduciato la sindaca Lattuca. La cosa ha già inevitabilmente prodotto alcuni effetti negativi. Infatti, senza i necessari e programmati controlli, la Scala dei Turchi è stata nuovamente assaltata dai turisti". E' la denuncia dell'associazione Mareamico di Agrigento. "Tutto ciò avviene in maniera completamente abusiva; senza che venga rispettato il numero previsto e contingentato dei visitatori, senza che vi sia alcuna sorveglianza - e soprattutto - senza che nessuno impedisca agli ignari turisti di invadere la zona ovest della Scala dei turchi, che risulta interdetta alla fruizione perché pericolosa, poiché è a rischio reale di crollo- si legge in una nota -Purtroppo questa “squallida operazione politica” cancellerà tutto ciò che di buono era stato fatto per la Scala dei Turchi, per Realmonte e per l’intera provincia di Agrigento; come la riapertura dell’importante sito, la sua vigilanza e l’avvio dell’iter per realizzare la Fondazione".

L’Associazione Mareamico ha quindi scritto al Prefetto di Agrigento e all’Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, "al fine di riprendere il processo di civiltà iniziato, ma che in maniera vergognosa, è stato interrotto".