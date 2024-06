Protesta al liceo classico Foscarini di Venezia. Alcune studentesse hanno deciso di fare scena muta alla prova orale della maturità 2024 dopo la raffica di 3 ricevuti nella prova scritta di greco, si legge sul Corriere della sera. "Un'umiliazione", ha commentato Linda Conchetto, la giovane che ha fatto partire la protesta.

A lei si sono poi unite delle compagne di classe: Lucrezia Novello e Virginia Gonzales. Tutte hanno letto alla commissione d'esame le loro motivazioni: "Ho deciso che oggi non mi sottoporrò all'esame orale, non certo perché io ne abbia paura o perché non abbia studiato, ma perché non voglio accettare il vostro giudizio che non rispecchia il mio lavoro e perché non tollero la mancanza di rispetto nei miei confronti".

Tutte hanno firmato la presenza senza però rispondere alle domande della Commissione d'esame.