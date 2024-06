Maturità, nipote Levi Montalcini: "Contenta e orgogliosa, mia zia ha lasciato il segno"

"Sono contenta e orgogliosa che tra le tracce della Maturità ci sia un testo di mia zia Rita. Donna amatissima dalle persone, dai ragazzi è incredibile. Dovunque vada, nelle scuole a lei intitolate o altri eventi, a portare gli insegnamenti della zia e di tutta la famiglia, tutti la ricordano con tantissimo affetto e amore, e mi dicono che le somiglio tantissimo". Così all'Adnkronos Piera Levi Montalcini, nipote del premio Nobel Rita Levi Montalcini, e presidente della 'Levi-Montalcini Foundation', commenta la traccia della prima prova scritta dell'esame di Maturità. "Un tema su mia zia mi aiuta moltissimo nel mio impegno nelle scuole - continua Piera Levi Montalcini - E' stata una donna che ha lasciato e continua a lasciare un grande segno su tutti e ritengo molto importante questa sua capacità di comunicare".

Per quanto riguarda il testo scelto, 'Elogio dell'imperfezione', la nipote del premio Nobel evidenzia che si tratta di un "tema di cui parlo nelle scuole -per inciso sono circa un centinaio di istituti a lei dedicati- ed è un tema bellissimo, profondo. E' importante dare il giusto valore alle cose che ci circondano e l'imperfezione ha il pregio di fare in modo che ci si metta a ragionare nel tentativo di perfezionare ciò che non è perfetto, quindi è fonte di stimolo come lo è l'errore per riuscire a migliorare e migliorarsi. Noi non apprezziamo mai la vita che viviamo, non apprezziamo mai i nostri tempi e i tempi del mondo, siamo sempre in affannosa ricerca di qualcosa di più, di arrivare velocemente in fondo, quando in realtà per vivere basta molto poco. Non c'è bisogno di avere per forza l'ultimo cellulare, finché funziona tieni quello che hai, anche per non riempire il mondo di rottami".