Ultima fiammata africana sull'Italia con 45 gradi, poi arriva il ciclone Circe e cambia tutto. L’estate rovente si trasformerà in un periodo simil-primaverile con massime anche sotto i 26-27°C (le temperature notturne al Sud di questi giorni).

Previsioni meteo fino al weekend

Oggi giovedì 24 luglio l’avvicinamento di Circe al Nord provocherà temporali in estensione dalle Alpi verso la Pianura Padana. Domani venerdì 25 luglio e sabato 26 l’instabilità sarà più diffusa e interesserà gran parte del Centro-Nord con rovesci alternati ad ampie schiarite, ma con un calo termico diffuso.

Al Sud, avremo ancora punte di 45°C in Sicilia, 42-44°C possibili anche in Calabria, Puglia e Basilicata fino a sabato compreso. Anzi, un nuovo picco è atteso proprio tra venerdì e sabato sulle regioni meridionali: la fiammata africana, che dura da una settimana, sembra non aver fine sottolinea iLMeteo.it.

La terribile Circe potrebbe, dunque, condizionare la fine di luglio e l’avvio di agosto con temperature sotto media e acquazzoni.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 24 luglio - Al Nord: temporali sparsi sulle Alpi in discesa specie verso le pianure di Nord-Ovest, in nottata sul Veneto. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 41°C.

Domani, venerdì 25 luglio - Al Nord: temporali diffusi alternati a schiarite. Al Centro: sole e caldo, qualche rovescio in Toscana. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 42-44°C.

Sabato 26 luglio - Al Nord: temporali alternati a schiarite. Al Centro: temporali alternati a schiarite. Al Sud: sole prevalente e ancora caldo, ma in attenuazione; qualche rovescio in arrivo.

TENDENZA: il ciclone Circe determina la fine del caldo africano ma porta rovesci sparsi; maltempo al Centro-Nord lunedì 28 luglio.