Che tempo farà fino a domenica 18 ottobre, le previsioni degli esperti

Tenuta del regime anticiclonico oppure l'arrivo di precipitazioni diffuse sulle regioni nord-occidentali. Sono due gli scenari meteo possibili secondo gli esperti, che spiegano come il quadro meteorologico per il fine settimana presenta un margine di incertezza, legato a possibilità differenti tracciate dai principali modelli matematici.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che fino alla giornata di sabato prevarrà un tempo stabile, mite e in gran parte soleggiato, con il transito di locali velature prive di precipitazioni associate. La previsione per la giornata festiva di domenica mostra invece soluzioni previsionali ancora contrastanti.

La traiettoria di una perturbazione nord-europea

La difficoltà previsionale deriva da una perturbazione in discesa dal Mare del Nord. La maggior parte dei modelli matematici ipotizza una traiettoria orientata verso la Spagna, un'evoluzione che manterrebbe l'Italia in condizioni di stabilità atmosferica. Al contrario, il modello europeo ECMWF prospetta una discesa più orientale: in questo scenario si assisterebbe a un peggioramento sul Nord-Ovest, con precipitazioni stimate mediamente tra i 20 e i 50 mm/24h tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Questa fisiologica dispersione delle traiettorie è tipica delle perturbazioni a componente orientale (il cosiddetto moto retrogrado), che risultano complesse da inquadrare per le elaborazioni numeriche. Attualmente si prospettano due scenari: la tenuta del regime anticiclonico oppure l'arrivo di precipitazioni diffuse (fino a 50 mm/24h) sulle regioni nord-occidentali.

Il tempo atteso tra venerdì e sabato

Nel frattempo, la giornata di venerdì sarà caratterizzata da un calo dei venti al Sud, locali piovaschi confinati alla Bassa Calabria, qualche addensamento in Sicilia e sul Nord-Ovest, e tempo soleggiato sul resto del Paese.

Sabato l'avvicinamento della perturbazione nord-europea favorirà l'attivazione di correnti di Scirocco, con un aumento della copertura nuvolosa sulle Alpi occidentali e sulle Isole Maggiori. Sul resto della Penisola prevarrà il sole e le temperature massime raggiungeranno i 23-24°C, evidenziando valori di circa 3-4°C superiori rispetto alle medie del periodo.

Evoluzione per domenica e per la nuova settimana

La previsione per domenica 18 ottobre necessita di ulteriori conferme. Qualora si realizzasse l'ipotesi instabile, le precipitazioni (con accumuli stimati intorno ai 15-20 mm/24h) potrebbero interessare anche la Toscana e le Isole Maggiori, con parziale persistenza dei fenomeni nella giornata di lunedì.

Per la successiva settimana i modelli indicano un possibile nuovo ingresso instabile entro mercoledì verso la Sardegna, il Centro e il versante adriatico; tuttavia, data l'elevata variabilità dell'assetto sinottico a breve termine, la tendenza a più lunga scadenza richiederà successivi aggiornamenti.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 16. Al Nord: tempo stabile con velature di passaggio. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: variabilità con isolati piovaschi sulla Bassa Calabria, occasionalmente sul messinese; ventilazione in calo.

Sabato 17. Al Nord: nubi in aumento sull'arco alpino occidentale; soleggiato altrove con clima mite. Al Centro: tempo stabile e ampiamente soleggiato con massime fino a 23-24°C. Al Sud e sulle Isole: addensamenti nuvolosi sulle Isole Maggiori per venti di Scirocco; qualche piovasco in Sicilia.

Domenica 18. Al Nord: peggioramento al Nord-Ovest con piogge su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (accumuli previsti 20-50 mm/24h, da confermare); asciutto a Nord-Est. Al Centro: nuvolosità variabile con possibili piogge in Toscana. Al Sud e sulle Isole: instabilità con piovaschi sulle Isole Maggiori; poco nuvoloso altrove.

Tendenza: lunedì, piogge al Nordovest. Martedì arriva un’intensa perturbazione.