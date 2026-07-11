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Ancora un rogo a Milano, scoppia incendio nella Polirecuperi srl - Video

Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l'incendio. Circa 2000 mq di superficie interessati dalle fiamme

11 luglio 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altro rogo a Milano. Dalle 17.30 squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato all'interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63 a Cornaredo. Circa 2000 mq di superficie della società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili, sono stati interessati dalle fiamme. Le squadre dei soccorritori, giunti sul posto con sei mezzi provenienti dai vicini distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno hanno circoscritto nel giro di poco tempo le fiamme mettendo in sicurezza l'area. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l'incendio.

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